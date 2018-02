Beach Volley | Menegatti-Giombini sul podio a Shepparton

Beach Volley World Tour 2018 - Shepparton. Bronzo per Menegatti/Giombini! Doppio sigillo Usa : L’Italia torna sul podio di un torneo World Tour a due anni e mezzo dall’ultimo terzo posto targato Menegatti/Orsi Toth. Marta Menegatti e Laura Giombini rispettano le gerarchie della vigilia e si prendono il Bronzo nel torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Un risultato che può dare fiducia ad un ambiente piuttosto depresso dopo i risultati negativi dello scorso anno, anche se va ribadito che il livello del torneo australiano era ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini sconfitte in semifinale : ci provano per il terzo posto : Niente da fare per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Contro le esperte statunitensi Ledoux e Pardon le azzurre si sono arrese in due set, lottando di fatto solo nel primo parziale. Le azzurre sono partite bene, prendendo un piccolo vantaggio in avvio (10-8), poi il sorpasso delle statunitensi (11-10) e sfida punto a punto fino alla chiusura con il successo di Ledoux/Pardon con il ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Doppio colpo azzurro : Menegatti e Giombini in semifinale! : Altre due vittorie e strada per la semifinale spianata al torneo 1 Stella di Shepparton (Australia) per Marta Menegatti e Laura Giombini che riportano l’Italia una Top Four del World Tour a poco meno di due anni dall’ultima volta (Menegatti/Orsi Toth, quarte a Sochi nel marzo 2016). Le azzurre hanno iniziato bene la giornata (nottata italiana) vincendo il girone grazie al 2-1 con cui hanno sconfitto le esperte giapponesi Ayumi Kusano e Takemi ...

Beach Volley : Menegatti-Giombini in Australia battono Suzuki-Murakami : SHEPPARTON , Australia, - In Australia nel torneo del World Tour di Shepparton , 1 Stella, esordio vincente delle azzurre Menegatti-Giombini , capaci di imporsi sulle giapponesi Suzuki-Murakami 2-0 , ...

Beach Volley - World Tour 2018 Shepparton. Menegatti/Giombini ok : primo turno superato : Arriva la prima vittoria stagionale per Marta Menegatti e Laura Giombini nella semifinale del girone preliminare del torneo 1 Stella di Shepparton in Australia. Di fronte le azzurre nella notte italiana avevano le giovani giapponesi Suzuki/Murakami che hanno creato qualche grattacapo alla coppia italiana soprattutto nel secondo set. Le azzurre sono partite forte vincendo il primo parziale senza problemi 21-12. Nel secondo set molto più ...