Barbara d’Urso legge la lettera di Riccardino Schicchi a Eva Henger

Domenica Live / Anticipazioni e ospiti : il talk show “raddoppia” da Barbara d’Urso (4 febbraio) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti di oggi 4 febbraio: quali saranno i protagonisti che arriveranno nel salotto del dì di festa di Barbara d'Urso? Il talk raddoppia...(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:03:00 GMT)

Barbara d’Urso e Pomeriggio 5 criticati da una famosa attrice : Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso accusati: il motivo Qualche giorno fa Barbara D’Urso ha ospitato nel salotto di Pomeriggio 5 la signora della ‘pelliccetta scagnata’. Negli ultimi giorni, virale è diventato sul web il video di Rosanna Magliulo, diventata molto popolare per un filmato diffuso in rete da terze persone. Nel video, la signora di scaglia contro la commessa del negozio di una nota marca di abbigliamento, ...

Anna Valle contro Barbara d’Urso che ospita la ’signora della pelliccetta scagnata’ : «Ma che televisione è questa?» : Anna Valle Quell’ospitata non s’aveva da fare. A dirlo è l’attrice romana Anna Valle, che dal suo profilo Instagram tuona contro Barbara D’Urso e il modo in cui la presentatrice di Canale 5 si sarebbe relazionata con RosAnna Magliulo, la trentaseienne partenopea conosciuta nel web come ‘la signora della pelliccetta scagnata’. Ospite a Pomeriggio Cinque nella puntata trasmessa lo scorso mercoledì, la donna è ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso smentisce polemica con Al Bano : Barbara d’Urso e Al Bano ai ferri corti? La smentita a Pomeriggio Cinque Come molti sapranno bene, martedì scorso Al Bano è stato intervistato da Bianca Berlinguer a #CartaBianca. E in questa circostanza, la famosa giornalista Rai ha colto la palla al balzo per fargli qualche domanda inerente alla sua vita personale. Quest’ultimo, visibilmente divertito, ha risposto che simili domande se le sarebbe aspettate da un’altra donna, ...

Loredana Lecciso / La promessa ad Al Bano : “Torno!” Sì - ma… quando? Le rivelazioni di Spy e Barbara d’Urso : Loredana Lecciso torna a Cellino San Marco? La promessa fatta ad Al Bano Carrisi e le novità di Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, pare che la leccese abbia un progetto...(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:51:00 GMT)