AZZURRE SCONFITTE DALL' INGHILTERRA A REGGIO EMILIA NELL' ESORDIO DEL SEI NAZIONI FEMMINILE

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : altre due sconfitte per l’Italia. AZZURRE battute da Cina e Taiwan : L’Italia rimane ancora a secco dopo la seconda giornata dell’Asia Pacific Cup, torneo internazionale al quale le Azzurre stanno partecipando a Sydney. Dopo le partite perse ieri contro Giappone e Australia, oggi sono state Cina e Taiwan ad infliggere alla Nazionale di Enrico Obletter due nette sconfitte. La giornata è cominciata con la sfida alla Cina, risoltasi con uno shutout (6-0). L’Italia è stata brava a salvarsi nella ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! AZZURRE SCONFITTE in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Calcio a 5 femminile - Nations Women’s International Tournament 2017 : l’Italia chiude il torneo con tre sconfitte. AZZURRE battute dalla Russia 4-0 : Si chiude con tre sconfitte in altrettante gare la partecipazione della Nazionale Italiana femminile di Calcio a 5 al Nations Women’s International Tournament 2017, tenutosi questo weekend al Palacio Multiusos di Guadalajara, in Spagna. Le Azzurre, dopo aver perso i primi due match contro Portogallo e Spagna, si sono arrese anche alla Russia, che ha vinto con un secco 4-0. Come ieri contro le iberiche, anche oggi all’Italia è costato ...