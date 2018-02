Aviano e Ghedi | il nucleare ' italiano' di cui nessuno parla

Blastingnews

(Di domenica 4 febbraio 2018) Ci sarebbe da chiedersi come mai nelle lunghe, snervanti e pretestuose campagne elettorali made in Italy VIDEO, nessuna forza politica abbia mai fatto cenno alle testate nucleari di. Forse perché è una questione fin troppo complessa per gli aspiranti premier dell'attuale 'Italietta', impegnati ad azzannarsi l'uno con l'altro su altre argomentazioni, alcune delle quali assolutamente irrisorie. Ai poco informati, dunque, rendiamo noto che non è assolutamente una 'fake news' la presenza in territoriodel maggior numero di testate atomiche nell'ambito del programma di condivisione della NATO. Le nazioni europee alleate degli Stati Uniti che ne fanno parte sono cinque, oltre l'Italia anche la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Turchia. L'Italia è l'unica ad essere dotata di due basi per la conservazione di armi di distruzione di massa. L'arsenale ...