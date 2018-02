Atalanta | Masiello | ' Continuamo così verso l' Europa'

DIRETTA / Sassuolo Atalanta (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Masiello! : DIRETTA Sassuolo Atalanta, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mapei Stadium, per la ventiduesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:39:00 GMT)

Gol Masiello - l’Atalanta la sblocca contro il Sassuolo [VIDEO] : Gol Masiello, l’Atalanta la sblocca contro il Sassuolo [VIDEO] – Si sta giocando la prima giornata valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, in campo Sassuolo ed Atalanta che si affrontano in una gara importante per la classifica. Gara che sembra equilibrata nei primi minuti ma poco dopo il 30′ a passare in vantaggio è l’Atalanta, errore di Consigli e Masiello sblocca l’incontro. Gol Masiello GOAL ...

Atalanta-Napoli 0-1 pagelle - voti e highlights 21^ giornata : decide Mertens - Masiello sempre attento (VIDEO) : Atalanta-Napoli 0-1 pagelle, voti e highlights 21^ giornata: decide Mertens, Masiello sempre attento (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Atalanta-Napoli 0-1 pagelle, voti E highlights 21^ giornata – Una vittoria fondamentale per il Napoli di Maurizio Sarri, che consolida il suo primato in classifica battendo l’Atalanta in trasferta. A ...

A Marassi l'Atalanta batte il Grifo (1-2). Decide l'ex Masiello : Genova - Perdere così è diverso. Perché il Genoa è stato un bel Genoa, brillante nel primo tempo ed equilibrato nella ripresa. Un Genoa che ha saputo costruire e si è proposto, che è è andato in ...

Serie A - Genoa-Atalanta 1-2 : Ilicic e Masiello ribaltano Bertolacci : L'Atalanta vince a Marassi e riavvicina la zona Europa. Il 2-1 sul Genoa in rimonta è la prima vittoria in trasferta della banda Gasperini in questo campionato. Genoa avanti dopo meno di 5 minuti ...