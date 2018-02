Atalanta Chievo Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Chievo - Maran : «Giaccherini si è già inserito. Atalanta ? Una big» : VERONA - Cinque sconfitte nelle ultime 6 rappresentano una rotta da invertire il prima possibile per il Chievo Verona. I gialloblù non sono in un gran momento e, ironia della sorte, dovranno ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contro il Chievo voglio i tre punti» : BERGAMO - "Ora è importante dare una svolta a questa situazione, tornando a fare punti in casa. Il campionato si trova in una fase caratterizzata da forte equilibrio. Siamo parecchie squadre a pochi ...

Probabili Formazioni Atalanta-Chievo - 23^ Giornata Serie A 04-02-2018 : Tutto pronto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia che sarà il palcoscenico di Atalanta-Chievo, il cui fischio d’inizio è previsto alle 15:00 di domenica 4 febbraio. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta con la Juventus: i bergamaschi in Coppa Italia e i veneti in campionato. Atalanta e Chievo si affrontano in un match che mette in palio punti importanti, per i diversi obbiettivi dei due club. L’Atalanta punta alla qualificazione ...