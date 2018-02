Ascolti tv | C’è posta per te sfiora i 6 milioni di spettatori

tvzap.kataweb

(Di domenica 4 febbraio 2018) C’èper te di Maria De Filippi ha vinto di nuovo il sabato sera tv: la puntata con ospiti Carlo Conti, J-Ax e Fedez è stata seguita su Canale 5 da 5.838.000, raggiungendo il 30% di share (29.54%) e risultando anche il programma più visto delle 24 ore. Su Rai1 il film Il principe abusivo di Alessandro Siani è stato visto da 2547 mila tele(11%).tv, prime time Seguono in prime time su Italia 1 il film d’animazione L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva con 1.707.000 (7.06%). Su Rai2 gli episodi di N.C.I.S. Unità anticrimine e Bull, trasmessi in prime time, hanno raccolto rispettivamente 1 milione 411 mila(share del 5.7 per cento) e 1 milione 510 mila(share 6.4). Su Rai3 i due episodi di La Linea Verticale, la nuova serie con Valerio Mastandrea, hanno ottenuto 1 milione 322 mila...