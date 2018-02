Arriva ' Speedy Gonzales' | l' asteroide più veloce dell' universo Video

Arriva 'Speedy Gonzales' - l'asteroide più veloce dell'universo : Rapido come il simpatico topino messicano della serie animata Looney Toons della Warner Bros. Lo hanno soprannominato 'Speedy Gonzales' per via della sua velocità attualmente registrata: 34 chilometri al secondo, tra le più alte mai riscontrate. l'asteroide, classificato tra quelli potenzialmente pericolosi, è stato chiamato scientificamente 2002 AJ129. Può essere grande tra i 500 e i 1.200 metri, secondo gli studi effettuati da diversi ...