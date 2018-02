Arriva ' Speedy Gonzales' | l' asteroide più veloce dell' universo

Blastingnews

(Di domenica 4 febbraio 2018) Rapido come il simpatico topino messicanoa serie animata Looney Toonsa Warner Bros. Lo hanno soprannominato 'VIDEO' per viaa sua velocita' attualmente registrata: 34 chilometri al secondo, tra le più alte mai riscontrate. L'#, classificato tra quelli potenzialmente pericolosi, è stato chiamato scientificamente 2002 AJ129. Può essere grande tra i 500 e i 1.200 metri, secondo gli studi effettuati da diversi telescopi scientifici sparsi nel mondo. In tutti i suoi spostamenti nello spazio, però, 'Gonales VIDEO' non ha mai avuto modo di minacciare seriamente il pianeta Terra. Per questo motivo, quando si avvicinera' al mondo alle ore 22.30 ora italiana del 4 febbraio, l'umanita' non dovra' temere nulla e, anzi, sara' possibile osservarlo persino con strumenti amatoriali zoom di telecamere o telescopi discretamente potenti con un diametro di ...