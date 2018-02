Aosta | bimbo di cinque anni cade dalla seggiovia | volo sulla pista da quasi nove metri di

Valle d' Aosta - bimbo di 6 anni cade dalla seggiovia : è in rianimazione : È ricoverato in rianimazione , all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il bimbo di 6 anni , di Busto Arsizio (Varese), caduto ieri da una seggiovia a Torgnon, in Valle d'Aosta . Trasportato ...

Valle d’Aosta - bimbo cade dalla seggiovia : ricoverato in Rianimazione a Torino : Un bimbo di 6 anni, di Busto Arsizio (Varese), è caduto ieri da una seggiovia a Torgnon, in Valle d’Aosta: adesso è ricoverato in Rianimazione, all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Trasportato in serata, in elicottero, a Torino, nella notte e’ stato sottoposto a Tac: nella caduta ha riportato la frattura di un femore e del bacino, contusione renale epatica e polmonare. Al momento non è previsto intervento ...