Antonella Mosetti piange da Barbara d’Urso | rivelazione choc su Asia

lanostratv

(Di domenica 4 febbraio 2018)d’Urso:rivela il passatodiNuccetelliè stata intervistata insieme a sua figliaNuccetelli dad’Urso, rivelando anche cose sconcertanti sul passato die i suoi amori vissuti. L’ex ragazza de Non è la Rai si è addirittura commossa nel rivedere le immagini del matrimonio insieme al padre di, Alessandro Nuccetelli, il quale ha voluto anche mandare un messaggio d’affetto sia all’ex moglie che alla figlia. L’uomo in diretta a Domenica Live ha ammesso di sentire molto la mancanza delle sue donne, soprattutto di, che ora è andata a convivere insieme al suo fidanzato. Alessandro ha poi lanciato un appello alla figlia: le ha chiesto di chiamarlo di più, e di andare a trovare di più, che sta soffrendo molto per questa distanza. Laha poi parlato dei suoi ...