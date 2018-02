Anticipazioni Il Segreto | puntate spagnole | un lieto evento

lanostratv

(Di domenica 4 febbraio 2018) Il, trame: una bella notizia per Gracia Ilcontinua ad appassionare i telespettatori di Canale5. D’altra parte, a Puente Viejo non ci si annoia mai. Lede Ilsvelano che Gracia e Hipolito riceveranno una bellissima notizia: la donna, infatti, scopre di essere incinta. Un pò di felicità finalmente per la famiglia Miranar. Dolores, infatti, prima ha divorziato da Pedro e poi ha ricevuto la notizia della sua morte. Ma si è anche innamorata del circense Tiburcio. Gracia inizia a stare poco bene, capisce di essere in attesa e si va a confessare da Don Anselmo il quale la sprona a raccontare la verità ai suoi familiari. Hipolito non regge l’emozione e sviene. Dolores si complimenta con la nuora: diventare nonna è sempre stato un suo sogno! Novità sulla morte di Mariana Castaneda: l’inchiesta verrà riaperta. Nicolas è ...