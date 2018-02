Allerta Meteo Emilia-Romagna | pioggia e neve in arrivo | possibili frane localizzate

Allerta Meteo Lombardia : neve in arrivo su Alpi - Prealpi e pianura : La Protezione Civile regionale della Lombardia ha diramato un’Allerta Meteo per neve in quanto sono previste oggi e domani nevicate sulle Alpi e le PreAlpi e in pianura nelle province di Varese e Monza. Dalla serata di oggi sono previste deboli precipitazioni nevose che diventeranno più intense nel pomeriggio di domani. L'articolo Allerta Meteo Lombardia: neve in arrivo su Alpi, PreAlpi e pianura sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Liguria : criticità “gialla” per neve - ecco il bollettino e le previsioni per i prossimi giorni : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. Queste le modalità per zone interessate e la scansione oraria: ZONA A (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 00.00 alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA B (comuni interni): Allerta GIALLA dalle 18 di OGGI, DOMENICA 4 FEBBRAIO alle 23.59 di DOMANI, LUNEDI’ 5 FEBBRAIO ZONA D: Allerta GIALLA dalle 18 di ...

Allerta Meteo Toscana - Rischio Ghiaccio – 4 Febbraio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Ghiaccio Ghiaccio: nella notte forti gelate a quote collinari su tutte le zone interne con diffusa formazione di Ghiaccio, locale Ghiaccio anche in pianura, molto locale sulla costa. Zone di Allerta ZONE DI Allerta Rischio TEMPI CRITICITÀ A1 – A2 – A3 – A4 – […]

Allerta Meteo Veneto : calo delle temperature - attese diffuse gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto prevede nella notte tra sabato 3 e domenica 4 un marcato calo delle temperature che si porteranno sotto lo zero anche in pianura, con diffuse gelate più significative sulle zone interne e al primo mattino, e possibile formazione di ghiaccio al suolo. Pertanto dichiara per gelate la FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE(da riconfigurare, a livello locale, in preallarme o allarme a seconda ...

Allerta Meteo Toscana : criticità per il ghiaccio dopo pioggia e neve : La sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha diramato una nuova Allerta Meteo codice arancione (e codice giallo sulla costa), per questa notte e parte della giornata di domani, domenica 4 febbraio, a causa delle diffuse e forti gelate che si verificheranno, soprattutto nelle zone interne, fino a quote collinari e per la formazione estesa di ghiaccio che potrà verificarsi anche in pianura e, anche se in misura minore, ...