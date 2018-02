calciomercato

: Allegri: 'Cambieremo ancora modulo. Rugani? Con Romagnoli è il giovane più forte. Matuidi? Guaio muscolare'… - matteoberlusca : Allegri: 'Cambieremo ancora modulo. Rugani? Con Romagnoli è il giovane più forte. Matuidi? Guaio muscolare'… -

(Di domenica 4 febbraio 2018) L'allenatore della Juventus, Massimilianoha parlato a Premium Sport dopo la vittoria per 7-0 contro il Sassuolo: 'Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Venivamo dalla gara di Coppa Italia e potevamo avere un rilassamento ...