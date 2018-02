A sinistra si litiga per capire chi farà vincere la destra. Calenda annuncia il suo voto 'entusiasta' : È scontro tra Pd e Leu su voto utile e chi è veramente di sinistra e chi, invece, favorisce il centrodestra. Ma per il premier Paolo Gentiloni non c'è alcun dubbio nè esiste alternativa: "il centrosinistra è l'unico in grado di offrire un governo credibile al Paese". È stato un sabato di campagna elettorale fitto di impegni e iniziative: a Roma il presidente del Consiglio tiene a ...

La sinistra litiga sugli stranieri Gori li candida - Sala lo punge : Milano Il Pd ha tradito la sinistra affossando a fine corsa la legge sulla ius soli ma non può permettersi di rinunciare ai voti delle comunità straniere e di chi sta spostando l'attenzione sul movimento di Pietro Grasso. Specchietto per le allodole, i nomi che stanno iniziando a spuntare sulle liste elettorali. È il caso della Regione Lombardia, dove il candidato governatore Giorgio Gori deve inseguire il leghista Attilio Fontana. Appena ...

Le alleanze spaccano la sinistra : Grasso già litiga con la Boldrini : La sinistra è pur sempre la sinistra. E così appena può si mette a litigare. I compagni di Liberi e uguali sono appena nati che già si mettono a battibeccare. Da una parte Pietro Grasso dall'altra Laura Boldrini. I due si punzecchiano a distanza. Non trovano la quadra sulle allenze. Se da una parte concordano nell'appoggiare Nicola Zingaretti nella corsa alla Regione Lazio, dall'altra si dividono sulla possibilità di scendere a ...

Parola fine sullo "ius soli" : la destra esulta - la sinistra litiga : Finanziaria blindata, ius soli affossato: in poche ore, ieri, il Senato ha esaurito i residui compiti della legislatura. Che sul provvedimento per la nuova cittadinanza sarebbe andata a finire così, ...

Pd - c’è l’ordine di scuderia : “No a ospitate in tv con esponenti di ‘Liberi e Uguali’. Meglio non litigare con quelli di sinistra” : Non è un incidente di percorso, è una linea politica. “Non sono loro i nostri avversari”. E allora mai con loro in tv, Meglio Salvini, Meglio la Meloni. Palinsesti che saltano, chiamate dal Nazareno che arrivano e all’ultimo fanno saltare l’ospitata prevista, sgambettando “l’altra sinistra”. La frattura tra Pd e Liberi Uguali di Pietro Grasso atterra nei talkshow della politica, dove i nomi che occupano ...