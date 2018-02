6 NAZIONI 2018 | RUGBY Risultati e classifica | Galles e Irlanda ok | crolla la Scozia

Sei NAZIONI 2018 - Galles-Scozia 34-7. Dominio dei Dragoni - Halfpenny sigla 24 punti. Shingler man of the match : Non c’è storia a Cardiff: il Galles schianta 34-7 la Scozia nella gara inaugurale del Sei Nazioni 2018 e conquista 5 punti in classifica, avendo marcato 4 mete. Aaron Shingler man of the match; Leigh Halfpenny, al quale mancavano 4 punti per sfondare quota 700 nei test match internazionali, ne marca addirittura 24, grazie a due mete, due trasformazioni e quattro piazzati. Primissimi minuti di marca scozzese, che però non sfonda, poi al ...