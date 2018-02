Xiaomi AMAZFIT Bip a meno di 50 euro | Smartwatch con GPS | cardio e impermeabile

Xiaomi HUAMI AMAZFIT smartwatch Water resistant Recensione : smartwatch Xiaomi HUAMI AMAZFIT resistente all'acqua, resistente agli urti con tutte le funzioni dedicate agli sport ideale come regalo allo sportivo.

Tanti prodotti Xiaomi in offerta oggi da GearBest - insieme al nuovo smartwatch Amazfit 2 : Tante novità da GearBest, oltre ad alcuni interessanti codici sconto per smartphone e gadget per tutti i gusti, validi anche sul sito italiano.

Xiaomi Mi Band 3? No : Amazfit Cor! : La Mi Band e poi la Mi Band 2 sono stati degli autentici successi per Xiaomi, che con dispositivi semplici dall’ottimo rapporto qualità prezzo è riuscita a conquistare il mercato degli indossabili. Sulla scia di questo successo Xiaomi ha creato una azienda satellite Huami dedicata solo agli indossabili che ha già lanciato sul mercato diversi validi prodotti sotto il brand Amazfit, l’ottimo Amazfit Pace e il buon Amazfit Bip. Adesso ...

Recensione Amazfit Cor : la degna erede della Mi Band 2 di Xiaomi : Alzi la mano che sta aspettando la MiBand 3, eccola da parte di Amazfit: la perfetta erede della gloriosa serie, l'abbiamo provata per voi

Amazfit Cor supporta ufficialmente l'inglese con Xiaomi Mi Fit 3.2.2.2 : Xiaomi aggiorna Mi Fit in beta alla versione 3.2.2.2 con la tradizione in inglese di Amazfit Cor e un'altra piccola novità.

Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi Fit - Amazfit Bip e Amazfit Cor con piccole novità : Xiaomi Mi Fit arriva alla versione 3.2.1 con alcune novità legate ad Amazfit Bip, che da parte sua riceve un nuovo firmware

Amazfit Bip mantiene la lingua inglese con Xiaomi Mi Fit 3.2.0.1 : Con l'aggiornamento alla versione 3.2.0.1 di Xiaomi Mi Fit, lo smartwatch Amazfit Bip manterrà la lingua inglese anche se lo smartwatch è in italiano

Xiaomi Huami Amazfit 2 : iniziano i pre-ordini dal 6 Dicembre : Abbiamo imparato a conoscere Huami, società controllata da Xiaomi, a partire dalla Mi Band 1. Da quel momento, la società cinese ha guadagnato sempre più importanza nel mercato dei dispositivi indossabili grazie al rapporto qualità/prezzo dei suoi prodotti. Ammiraglia della lineup della casa che ha creato il brand Amazfit è lo sportwatch Amazfit Pace. Chiamato semplicemente Amazfit Smartwatch in Cina, questo piccolo gioiellino, a un prezzo che ...

Xiaomi Mi Fit si aggiorna ancora - con un nuovo firmware per Amazfit Bip : Xiaomi pubblica un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi Fit che porta un firmware aggiornato per Amazfit Bip, il piccolo smartwatch con GPS