Windows Insider | avviato il primo bug bash del 2018

Fotocamera per Windows 10 si aggiorna introducendo il Fluent Design [Insider] : Microsoft, ha rilasciato ieri un nuovo aggiornamento per l’app Fotocamera per tutti i PC e tablet Windows 10 che sono registrati al programma Insider nel canale Release Preview. Con questo aggiornamento sono arrivate diverse novità, la principale è l’introduzione del Fluent Design System. Changelog: Fluent Design ? nelle impostazioni è stato aggiunto l’effetto Acrilico e Reveal; Supporto a più fotocamere ? ora è possibile ...

Windows 10 Mobile : gli Insider non ricevono più neanche gli aggiornamenti delle app : Qualche giorno fa è arrivata la conferma ufficiale che gli utenti Windows 10 Mobile, iscritti al programma Windows Insider, non riceveranno più nuove build, bensì solo quelle che vengono rilasciate nel canale stabile. In realtà quella notizia non ci sorprese più di tanto dato che era ormai chiaro che Microsoft volesse dismettere anche il programma Insider dopo aver totalmente abbandonato lo sviluppo del suo sistema operativo per smartphone. A ...

Windows Insider : partecipa al sondaggio e vinci un buono regalo da 1500$ da usare nel Microsoft Store : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha inviato una mail a tutti i partecipanti al Programma Windows Insider invitandoli a partecipare al sondaggio annuale. L’obbiettivo del sondaggio è migliorare il programma e partecipando è possibile vincere un buono regalo del valore di 1500 dollari da usare nel Microsoft Store. Contenuto della mail: Gentile partecipante al Programma Windows Insider, ci auguriamo che tu stia apprezzando il Programma ...

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcune novità [Insider] : La UWP ufficiale di Skype per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornata ieri per gli Insider nel canale Fast Ring introducendo alcune novità. Changelog: Visualizzazione raccolta della conversazione ? fare clic su “Raccolta” in una chat per recuperare velocemente i contenuti condivisi, inclusi file, collegamenti e media; Chat immediata ? non è più necessario aggiungere gli amici come contatti. Basta cercarli e avviare la ...

Groove Musica : arriva l’equalizzatore su Windows 10 [Insider] : Mentre l’abbonamento Pass e la sezione del Microsoft Store dedicata alla vendita di brani non sono più disponibili, l’app Groove Musica non è stata proprio abbandonata. Un nuovo aggiornamento, infatti, è in rilascio in queste ore su tutti i PC e tablet Windows 10 (smartphone esclusi) che sono registrati al programma Insider nel canale fast. La novità è solamente una ma questa è indubbiamente molto interessante; stiamo parlando ...

Rilasciato la build 17074 di Windows 10 per gli iscritti al programma insider Video : Dopo una lunga attesa #Microsoft ha finalmente Rilasciato la build 17074 #Windows 10 Redstone 4 a tutti gli iscritti al programma insider e che in precedenza avevano scelto l'opzione Fast Ring. Questo aggiornamento è parte integrante del famoso Fall Creators Update annunciato a Maggio dello scorso anno e Rilasciato durante l'autunno. Con l'arrivo di questa attesissima build Microsoft ha introdotto molte novita' [Video], che verranno elencate, ...

Microsoft Foto per Windows 10 si aggiorna introducendo diverse novità [Insider] : Durante la giornata di ieri, l’app Microsoft Foto per Windows 10 si è aggiornata introducendo diverse novità per gli Insider nel canale Fast Ring. Changelog: Pop-up “Foto è tutto questo” ? Quando si apre l’app Foto compare un pop-up che spiega le funzionalità di Microsoft Foto; Aggiungi testo animato ? Nel menu “Modifica e crea” è stata aggiunta la voce “Aggiungi testo animato”, tramite questa ...

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.158 per Insider e non : In nottata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento (build 15254.158) per tutti i dispositivi Windows 10 Mobile, sia Insider che non. Purtroppo il big di Redmond non ha provveduto a rilasciare, almeno per adesso, un changelog apposito ma, come di consuetudine, si tratta probabilmente di soli fix di bug. Per effettuare l’aggiornamento recatevi nelle impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update.