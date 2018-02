West Ham | Joao Mario pensa già al futuro | “ecco cosa vorrei fare a fine stagione”

“Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds : “Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds Tony Henry è stato licenziato. E’ stato lo stesso club londinese, con una nota, a comunicare la decisione Continua a leggere L'articolo “Niente giocatori africani”. Il West Ham licenzia il ds sembra essere il primo su NewsGo.

West Ham - cacciato il dirigente che aveva detto : 'Non vogliamo africani' : TORINO - 'Stop all'arrivo dei calciatori africani, causano caos e problemi, soprattutto fuori dal campo'. Questa frase è costata il posto di lavoro a Tony Henry , il direttore sportivo del West Ham . ...

Ds West Ham accusato razzismo - sospeso : ANSA, - LONDRA, 1 FEB - West Ham e Federcalcio inglese hanno avviato un'indagine su Tony Henry, il direttore sportivo degli Hammers accusato di discriminazione razziale. Per il momento il club ...

"Basta giocatori africani". E il West Ham sospende il d.s. Henry : In Inghilterra col razzismo scherzano pochissimo. E anche le gaffe sull'argomento, più o meno involontario, si pagano a caro prezzo. "Non vogliamo più giocatori africani, sono bravi, ma creano ...

Crystal Palace - il West Ham si inserisce per Amadou : Secondo Sky Sport UK il West Ham si è aggiunto al Crystal Palace nella corsa a Ibrahim Amadou , difensore francese del Lille . Hodgson ha già presentato due offerte per il centrale transalpino, ma l'inserimento ...

West Ham - no del Krasnodar al prestito di Smolov : si tratta : Secondo Sky Sport UK il West Ham è in trattativa con il Krasnodar per Fedor Smolov . Il club londinese vorrebbe il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto a giugno, ma i russi accettano solo un ...

West Ham - si punta forte su Pellè : Sky Sport UK riporta di un clamoroso interessamento del West Ham per Graziano Pellè . L'ex nazionale italiano, dall'estate 2016 in Cina allo Shandong Luneng , dove guadagna 16 milioni l'anno, può essere ...

Pellè potrebbe tornare in Europa : assalto del West Ham : Graziano Pellè potrebbe tornare in Premier League. Trasferitosi in Cina allo Shandong Luneng nell’estate del 2016, l’attaccante italiano è finito nelle mire del West Ham che è in cerca di una prima punta dopo l’infortunio riportato da Andy Carroll ad una caviglia con rientro previsto a Primavera inoltrata. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, gli ‘Hammers’ hanno già avviato i contatti con il club ...

FA Cup : Liverpool eliminato - Tottenham salvo in extremis. Prima amara di Joao Mario con il West Ham : Il Wba fa fuori i Reds. La rete di Kane regala il replay agli Spurs con il Newport, Leicester a valanga sul Peterborough. Fuori Hammers e Watford

Esordio da brividi per Joao Mario - figuraccia del West Ham : Esordio da dimenticare per Joao Mario con la maglia del West Ham, figuraccia nella gara di FA Cup contro il Wigan (terza serie). Una doppietta di Grigg ha permesso al Wigan di approdare al quinto turno di FA Cup, due le reti, una nel primo tempo ed una nella ripresa. L’interista Joao Mario è entrato nella ripresa al posto di Zabaleta ma non è risultato decisivo, un inizio da brividi per il portoghese che deve dimostrare le qualità che non ...

West Ham - trattativa con l'Anderlecht per un giovane centrocampista : Non solo Joao Mario . Secondo Sky Sport , il West Ham continua a lavorare per portare alla corte di Moyes il giovane centrocampista belga dell' Anderlecht Leander Dendoncker .

Inter, UFFICIALE: Joao Mario in prestito al West Ham Era nell'aria già da ieri, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Joao Mario saluta l'Inter e va in prestito al West Ham. IL COMUNICATO UFFICIALE Questo il comunicato diramato pochi istanti fa dal sito del club

Calciomercato Inter - Joao Mario al West Ham : TORINO - È ufficiale, Joao Mario lascia l'Inter per vestire la maglia del West Ham. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Il portoghese è stato ceduto 'a titolo temporaneo, fino al 30 giugno ...