Votare in Italia | pensando a Trump

Emma Bonino : "Cari ragazzi - non siete stati bravi a nascere in Italia. Assumetevi responsabilità : andate a Votare" : "Cari ragazzi italiani, voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete stati talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il minimo che possiate fare è assumervi qualche responsabilità, compresa quella di votare".Il messaggio ai più giovani, Emma Bonino lo rilascia su Vanity Fair. La rivista ha intervistato la radicale, che guiderà alle prossime ...

Perché Votare Italia agli Italiani : ... unita al ripudio del debito usuraio contratto da un manipolo di traditori, potrà permettere il rilancio dell'economia attraverso una politica di investimenti nel settore pubblico, nell'agricoltura (...

La voce della Politica Votare a destra - Votare Fratelli d'Italia - mai come ora - una garanzia : ... che garantisce agli italiani: una importantissima e attesissima riduzione fiscale poiché, da troppi anni, la fiscalità ammazza la tanto invidiata economia produttiva del Bel Paese; una seria ...

Berlusconi : “Votare è molto facile : basta barrare il logo di Forza Italia” : E’ in piena campagna elettorale Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia augurando buona domenica agli italiani ha diffuso in anteprima “il nostro simbolo per le elezioni del 4 marzo”. Berlusconi ha lanciato via twitter un appello al voto utile…Continua a leggere →