Volta a la Comunitat Valenciana 2018 | Alejandro Valverde domina in montagna Rafforzato

Volta a la Comunitat Valenciana 2018 : la Bmc vince la cronosquadre - ma per la classifica non conta : La Bmc Racing Team ha fatto segnare il miglior tempo nella terza tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018, una cronosquadre di 23 chilometri. Purtroppo per i rossoneri però la frazione odierna non varrà per la classifica generale: a causa della pioggia, infatti, l’organizzazione ha deciso di neutralizzare i distacchi in classifica per evitare situazioni di pericolo eccessivo per gli atleti. La Bmc ha tagliato il traguardo con il ...

Ciclismo - Volta a la Comunitat Valenciana - Fuglsang analizza : 'battere Valverde è è davvero difficile' : Jakub Fuglsang spiega la prestazione e il piano realizzato durante la seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana vinta da Alejandro Valverde MaxPPP L'Astana ha cercato in ogni modo di vincere ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2018 : Alejandro Valverde torna alla vittoria! Giovanni Visconti quarto : Alejandro Valverde è tornato e l’ha messo subito in chiaro: vittoria di forza nella seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018, 154 chilometri mossi e impegnativi tra Bétera e Albuixech. Bryan Nauleau (Direct Energie), Garikoitz Bravo (Euskadi – Murias), Mathias Van Gompel (Sport Vlaanderen – Baloise), Jesus Alberto Rubio (Inteja Dominican) e Jon Ander Insausti (Euskadi) hanno attaccato sin dalle prime fasi di ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2018 : Danny Van Poppel si impone nella prima tappa. Nono Marco Canola : Si apre con una volata la Volta a la Comunitat Valenciana 2018: nella prima tappa, con partenza da Oropesa El Mar e arrivo dopo 191.4 chilometri in quel di Peñiscola, a imporsi è l’olandese Danny Van Poppel. Splendido sprint per il corridore 24enne, partito lunghissimo ma abile a conservare la velocità negli ultimi 300 metri: per lui arriva la prima vittoria con la nuova maglia della LottoNL-Jumbo. Ovviamente veste la maglia di leader ...

Ciclismo - anteprima Volta a la Comunitat Valenciana 2018 : tappe e orari tv Video : Il calendario delle corse ciclistiche [Video]2018 prosegue in questa fase iniziale della stagione e mercoledì 31 gennaio sbarca in #Spagna per la prima corsa a tappe europea dell’annata: la Volta a la Comunitat Valenciana circuito Uci Europe Tour classe 2.1 edizione numero 69. Nata nel 1929 come Vuelta a Levante e più volte ridenominata nel tempo, la corsa è ritornata in calendario dal 2016 dopo un intervallo di sette anni. Cinque tappe lungo i ...