Volley | Coppa Italia | oltre 200000 in TV per Perugia-Civitanova

Volley - Coppa Italia 2018 : i migliori italiani. Zaytsev e Colaci guidano Perugia - Juantorena non basta - che peccato Argenta : Nel weekend si è disputata la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Perugia ha vinto sconfiggendo Civitanova in Finale, Modena e Trento si sono dovute arrendere al turno precedente. Di seguito gli Italiani che si sono messi maggiormente in luce al PalaFlorio di Bari. IVAN Zaytsev. Con la casacca di Perugia è entrato in una nuova dimensione, è un pilastro fondamentale anche se meno appariscente, è una garanzia in ricezione ...

Volley - Perugia la squadra più forte d’Italia : Bata e Zaytsev volano - Coppa Italia meritata. Civitanova in difficoltà. Modena - Argenta fa male : Perugia ha dato un forte messaggio a tutte le rivali vincendo meritatamente la Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Al momento i Block Devils sono i più forti entro i confini nazionali e sembrano davvero imbattibili: hanno conquistato la SuperCoppa a inizio anno, comandando in campionato con quattro punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, guidano il girone di Champions League e hanno letteralmente dominato il weekend del PalaFlorio ...

Volley : la prima Coppa Italia di Perugia : Nella finale di Bari vince in quattro set contro Civitanova Pur spendendo molto, la Perugia del Volley non aveva mai raccolto nulla. Finali perse, al massimo. L'ultima, nello scorso maggio a Roma, in ...

Volley : la Lube lotta ma il bis in Coppa Italia non riesce : Nel terzo set il trend è tutto dalla parte di Perugia, che stacca i vince campioni del mondo con un muro di Russel su Sokolov e le bordate al servizio di Zaytsev (ace del 7-11). Faticano tantissimo ...

Volley : è Finale di Coppa Italia! A Bari battuta Modena 3-1 : ... 26-24, 25-21, 25-21) nella semiFinale della Del Monte Coppa Italia 2018, una vittoria che vale per la squadra campione d'Italia e vice campione del mondo l'accesso alla Finale che domani alle 17.30 ...

Volley : Coppa Italia - Perugia batte la Lube e alza il secondo trofeo della stagione : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD Perugia 1-3 (25-16, 22-25, 20-25, 25-27) CUCINE Lube CIVITANOVA: Christenson 1, Juantorena 18, Candellaro 9, Sokolov 22, Sander 6, Cester 5, ...

Volley - MAGNUM PERUGIA : i Block Devils vincono la Coppa Italia! Primo trionfo nella storia - Civitanova si arrende in Finale : PERUGIA ha vinto la Coppa Italia 2018 di Volley maschile sconfiggendo Civitanova per 3-1 (16-25; 25-22; 25-20; 27-25) nella Finale giocata al PalaFlorio di Bari davanti a 5000 spettatori: un successo roboante per i Block Devils che mettono il loro nome nell’albo d’oro per la prima volta nella storia e conquistano il secondo trofeo stagionale dopo aver conquistato la SuperCoppa Italiana a ottobre (anche in quella occasione avevano ...

Volley - Coppa Italia 2018 – Civitanova e Perugia - che battaglia in Finale! La super sfida Juantorena-Zaytsev vale il trofeo : Sale la febbre al PalaFlorio di Bari dove oggi si disputa la Finale della Coppa Italia 2018 di Volley maschile. Nel palazzetto pugliese, che ospiterà anche i Mondiali la prossima estate, si preannuncia una grande battaglia tra Civitanova e Perugia, le migliori squadre del nostro movimento che saranno al quarto confronto diretto in questa stagione. Il match di oggi pomeriggio (ore 17.30) è infatti il replay della Finale della superCoppa Italiana ...

