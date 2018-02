: RT @Atlantide4world: #Venezuela : l' Ufficio #Onu per i Diritti Umani condanna la detenzione senza mandato di cattura di Enrique Aristeguie… - gerardo_caldera : RT @Atlantide4world: #Venezuela : l' Ufficio #Onu per i Diritti Umani condanna la detenzione senza mandato di cattura di Enrique Aristeguie… - Atlantide4world : #Venezuela : l' Ufficio #Onu per i Diritti Umani condanna la detenzione senza mandato di cattura di Enrique Aristeg… - Alaitaliana_ : RT @Atlantide4world: #Venezuela : duro intervento ambasciatrice #Usa all' : #Onu: ' #Maduro e la sua fittizia Assemblea Costituente continu… - sakaratuk : @BaggioOfficial Qualche giorno fa ti ho mandato un messaggio in cui ti chiedevo di difendere il nostro paese, il Ve… -

L'Alto commissariato Onu per i diritti umani (Unhcr) e il Segretario generale degli Stati Americani (Osa) hanno chiesto la liberazione immediata di Enrique Aristeguieta Gramamcko, il dirigente85enne arrestato la notte scorsa a Caracas. Su Twitter l'Unhcr esprime condanna per la detenzione di Aristeguieta, effettuata "senza mandato", e sottolinea che "si aggiunge a quella delle altre 231persone attualmente private della libertà per motivi politici in.(Di sabato 3 febbraio 2018)