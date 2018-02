USA | un cane ottiene il sussidio di disoccupazione

Lista nera USA - Putin : se ti fermi ogni volta che un cane abbaia... : Il presidente russo ha poi scherzato sull'assenza del suo nome nella Lista e ha detto: dobbiamo pensare di più a noi stessi, occuparci della nostra economia, agricoltura, assistenza sanitaria, ...

Larry Nasser accUSAto di molestie da 140 atlete americane. La giudice : "Ascoltare le loro testimonianze non è nulla rispetto a quello che ha fatto loro" : "Ascoltare le loro testimonianze non è nulla rispetto a quello che ha fatto loro". Il giudice Rosemarie Aquilina replica così alla lettera di protesta presentata da Larry Nassar, l'ex medico della nazionale di ginnastica americana. Nassar ha accusato il giudice di aver orchestrato uno "spettacolo mediatico" e che obbligarlo ad ascoltare le registrazioni delle testimonianze stava compromettendo la sua salute mentale.Intanto un'altra ...

Vicenza. La malvagia matrigna di Biancaneve USA Google : “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?” Uno dei modi per saperlo è interrogare Google. Nel 2018 anche la malvagia matrigna di Biancaneve si adegua ai tempi e utilizza la moderna tecnologia. Ma, come campa…Continua a leggere →

Trump : le ambasciate americane promuoveranno la vendita di armi 'made in USA' : NEW YORK - Le vendite di armi quale grande strumento di politica economica, commerciale e estera. Non un'idea esattamente nuova, ma che Donald Trump intende far propria e rilanciare senza remore come ...

Trump : le ambasciate americane promuoveranno la vendita di armi “made in USA” : La Casa Bianca si appresta a ordinare la conversione di fatto delle ambasciate statunitensi ai quattro angoli del pianeta in gloriose “showroom” della potenza degli arsenali bellici made in Usa. Arsenali in cerca di acquirenti...

Beautiful - anticipazioni americane : CARTER chiede scUSA a MAYA : Già vi avevamo anticipato come, nelle attuali puntate americane di Beautiful, CARTER Walton avrebbe sorpreso MAYA Forrester con un’improvvisa ammissione di sentimenti nei suoi confronti, sopravvissuti alla fine delle loro relazione che risale, oramai, a qualche anno fa. Ebbene, l’avvocato non si è limitato a questo, ma ha anche presentato alla modella delle scuse! Ora, per chi non ricordasse come andò a finire il loro fidanzamento, i ...

SiracUSA - fattorino muore durante una consegna : sul corpo segni di morsi di cane : Una vera e propria tragedia quella avvenuta ieri mattina a Portopalo, in provincia di Siracusa, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire.Agatino Zuccaro era dipendente di una nota ditta di spedizioni espresse e ieri, mentre era impegnato nel giro di consegne, sembra che si fosse addentraro all'interno di una struttura. Dopo aver camminato per circa cento metri cercando la destinataria del pacco, è stato ...

USA - fuori c’è il gelo : cane ritrovato completamente congelato. Proprietario nei guai : USA, fuori c’è il gelo: cane ritrovato completamente congelato. Proprietario nei guai La povera bestia è morta sul portico di casa nella cittadina di Toledo, in Ohio, dove le temperature medie sono di -12°C. Un altro cane è stato rinvenuto, intirizzito, all’interno dell’abitazione. Il padrone sarà perseguito per il reato di crudeltà sugli animali.Continua a […] L'articolo USA, fuori c’è il gelo: cane ritrovato completamente ...

Controllo armi - tre città americane fanno caUSA al Pentagono : Tre città americane, New York, Philadelphia e San Francisco, hanno intentato causa al Pentagono, denunciando mancanze nella comunicazione di infrazioni e condanne all'Fbi e all'archivio nazionale per ...

USA - crescono i consumi delle famiglie americane : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i redditi

USA - crescono i consumi delle famiglie americane : Accelerano i consumi delle famiglie americane, confermando una più robusta ripresa dell'economia a stelle e strisce. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i redditi personali di novembre sono cresciuti dello 0,3%, meno del mese precedente (+0,4%). Gli analisti ...

Cane rischia la morte in seguito ad infestazione da pulci non curata : proprietario accUSAto di crudeltà sull’animale : Un gruppo di avvocati canadesi riporta che è stata lanciata un’accusa di crudeltà sugli animali contro un uomo dello Stato della Columbia Britannica, dopo che un Cane è quasi morto per una grave infestazione da pulci. La SPCA canadese (Società per la Prevenzione delle crudeltà sugli Animali) ha emesso un comunicato stampa informando che un vecchio terrier di nome Rascal è stato portato d’urgenza in un ospedale veterinario dell’Isola ...

Thailandia - Cola è il primo cane ad USAre le protesi paralimpiche : La storia di questa cagnetta dagli occhi dolcissimi ha commosso la Thailandia e sta facendo il giro del mondo. La vita di Cola ha subito una drastica trasformazione nel 2016, quando un uomo residente ...