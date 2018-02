Uomini e Donne Anticipazioni | tronisti sotto accusa | Maria De Filippi ha fatto flop?

Giorgio Manetti e Tina Cipollari/ Uomini e Donne - il pubblico continua a tifare per Gemma Galgani : Giorgio Manetti è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha una spiccata simpatia per Tina Cipollari e continua a essere ambito da Gemma Galgani.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 22:10:00 GMT)

Jeremias Rodriguez / Video - a Uomini e donne o all'Isola dei Famosi? Curiosità di vederlo senza le sorelle : Jeremias Rodriguez ospite a Mattino 5 commenta le ultime rivelazioni sulle sorelle Rodriguez e sulle accuse e la crisi di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 21:46:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 02/02 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Sossio e Valentina seduti nuovamente uno davanti all’altro al centro dello studio. Vicino a Valentia però c’è anche Donatella, che ha iniziato a conoscere recentemente. A Donatella non è proprio piaciuto che Sossio le abbia nascosto la frequentazione con Valentina e quindi decidono tutte e due di lasciarlo da solo! Dal canto suo, però, Tomas che esce con Donatella, ha voluto chiederle se ...

Uomini e Donne news - rissa sfiorata tra Gemma e Tina : la Galgani mette in guardia l’opinionista : news Uomini e Donne: Gemma Galgani parla della violenta lite avuta con Tina Cipollari La guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua a Uomini e Donne. Col passare del tempo diventa sempre più dura e violenta, tanto che le due sono quasi arrivate alle mani. In una delle ultime puntate del Trono Over, la […] L'articolo Uomini e Donne news, rissa sfiorata tra Gemma e Tina: la Galgani mette in guardia l’opinionista proviene da ...

Uomini e Donne - là dove domina il trash. Tina Cipollari e Gemma Galgani litigano di nuovo : “Ti strozzo” - “Brava - come una gallina” : Gemma Galgani, Tina Cipollari. Là dove s’incontra il trash. Le due sono le protagoniste assolute di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi con innegabile successo. I siparietti e le liti che spesso contrappongono “le nostre”, sono amplificate in questi ultimi giorni dal fatto che Giorgio, ex di Gemma, è ora conteso tra le due. “È arrivata l’ora che tu ti metta in quella testa vuota che Giorgio non ti ...