Una sfida all' ultimo voto | ecco i nuovi allievi a rischio eliminazione!

: The Rossoneri at Milanello for a gym session ahead of #MilanLazio ???? I rossoneri sono tornati a Milanello per una… - acmilan : The Rossoneri at Milanello for a gym session ahead of #MilanLazio ???? I rossoneri sono tornati a Milanello per una… -

Leggi la notizia su gossippiu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Puntata tranquilla ad Amici 2018 e le anticipazioni per lunedì 5 febbraio stavolta non ci terranno col fiato sospeso: Einar ha superato la, che per fortuna si è svolta nell'orario di puntata e non passeremo il weekend in attesa di scoprire il suo destino. È stato un pomeriggio impegnativo per il cantante di Brescia, dal punto di vista emotivo, ma le critiche, anzi i consigli che i professori gli hanno dato dopo la sua esibizione nellaa squadre sono serviti. Einar è molto contento di migliorare e vuole impegnarsi per raggiungere degli scopi ben precisi. Anche noi ci siamo molto emozionati guardandolo e se è scoppiato in lacrime durante la, non è stato solo per la tensione del momento: lui non ha voluto parlarne, ma pensiamo sia successo perché la canzone di Jovanotti cantata dallonte gli ha fatto tornare in mente suo papà, che non c'è più. Di sicuro i professori ...