Un tabaccaio di Cecina reagisce a una tentata rapina

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il #si è ritrovato un uomo intento arlo e la sua reazione è stata immediata. Ha impugnato una spranga di ferro, colpendo iltore e ferendolo. L'uomo è riuscito a fuggire e a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Un gesto rischioso che si è rivelato efficace La storia che stiamo per raccontare, ha davvero dell'incredibile. Più che una storia realmente avvenuta, sembra di avere a che fare con un film di fantascienza. Invece è una storia realmente accaduta. Sabato 30 gennaio in quel di #, unha dovuto fronteggiare untore. Incredibile il modo in cui lo ha affrontato, dopo essere stato minacciato. L'uomo era girato di spalle e si è ritrovato improvvisamente un malvivente incappucciato VIDEO, che ha iniziato a minacciarlo con un coltello. Da qui la reazione della vittima, che ha impugnato una spranga che teneva dietro il ...