: Morire di #smog: ultimatum UE all'Italia è fallimento governo #Gentiloni Siamo al 1* posto per inquinamento e i dec… - PediciniM5S : Morire di #smog: ultimatum UE all'Italia è fallimento governo #Gentiloni Siamo al 1* posto per inquinamento e i dec… - LaStampa : Lavoro, Gentiloni contro Amazon: “La sfida è la qualità, non lavorare con il braccialetto” -

"E' un anno importante per rispondere alla domanda di più Europa che c'è nel mondo, e la risposta non può essere affidata solo alle critiche e ai distinguo. Siamo orgogliosamente per un'forte delle sue radici e chenell'Ue", diceintervenendo all'iniziativa di +Europa per l'avvio della campagna elettorale sottolineando la necessità di uno "scatto per l'Ue". "Il Paese si è rimesso in carreggiata, -continua- e occorre affrontare le sfide". Poi, sulla sua coalizione: "L'unico pilastro per un governo credibile".(Di sabato 3 febbraio 2018)