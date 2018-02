Turtle Beach Stealth 700 per PS4 - recensione

: Un headset wireless perfetto per chi gioca su PS4 e PC e ascolta musica su mobile @TurtleBeachIT #recensione - Eurogamer_it : Un headset wireless perfetto per chi gioca su PS4 e PC e ascolta musica su mobile @TurtleBeachIT #recensione -

(Di sabato 3 febbraio 2018) In un mondo gaming che tende sempre più verso le periferiche senza fili,ingrana la quinta lanciando l'headset Ear Force700, disponibile sia in versione Xbox One sia PS4. Il produttore americano ci ha inviato la versione per la console Sony, che è certificata PS4 e PS4 Pro, oltre che per piattaforme mobile e, ovviamente, funziona anche su PS4 Slim. Il prodotto è venduto a un prezzo di €149, posizionandosi nella fascia medio-alta del mercato, e si fregia del supporto all'audio multicanale 7.1 e delle certificazioni Dolby Digital e DTS Headphone: X. Sulla carta è un prodotto allettante, ma come si comporta alla prova dei fatti? Le versioni PS4 e Xbox One sono essenzialmente il medesimo prodotto, ma differiscono per il modo in cui s'interfacciano alle rispettive console: mentre la versione Xbox One utilizza il protocollo wireless nativo della console, quella PS4 ...