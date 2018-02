Trapani | piantagione di marijuana in casa | un arresto

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2018) Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Unadiindoor con 13 piante e un sofisticato sistema di lampade, vasi e fertilizzanti, è stata scoperta dai carabinieri in un appartamento in località Triscina, a Castelvetrano (). in manette per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio