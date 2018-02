Traini candidato | ecco il manifesto elettorale del Carroccio per Corridonia

Macerata - spara da un'auto agli immigrati per vendicare Pamela : 6 feriti. Fermato Luca Traini - ex candidato Lega. Faceva il saluto fascista : Macerata - sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...