Torino | Mazzarri furioso con l’arbitro e contento dei suoi | “sembrava la Playstation”

(Di sabato 3 febbraio 2018) “Ci sono le immagini, eravamo già in dieci e mi sono arrabbiato perché De Silvestri aveva preso una botta in testa, stava sanguinando e in questi casi bisogna fermare il gioco. La palla è andata alla Sampdoria che fortunatamente non ha fatto gol, poi noi abbiamo preso palla, stavamo ripartendo ed è stato fermato il gioco: mi è sembrato troppo”. Waltersi sfoga parlando a Skysport dopo la gara pareggiata dal suocontro la Sampdoria. “Abbiamo fatto una grande partita sul piano del gioco, abbiamo messo sotto la Sampdoria una delle squadre che gioca il miglior calcio, meritavamo di vincere. In quattro partite in cui sono qui ad allenarli hanno fatto quello che abbiamo preparato. Sembrava la Playstation, ringrazio i giocatori per la loro disponibilità. Tutto è perfettibile, possiamo sempre far meglio. Nel primo tempo quando giochiamo così è un peccato non ...