Torino | Mazzarri | ' Abbiamo messo sotto la Samp Belotti? Somiglia a Cavani'

Torino - Mazzarri furioso con l’arbitro e contento dei suoi : “sembrava la Playstation” : “Ci sono le immagini, eravamo già in dieci e mi sono arrabbiato perché De Silvestri aveva preso una botta in testa, stava sanguinando e in questi casi bisogna fermare il gioco. La palla è andata alla Sampdoria che fortunatamente non ha fatto gol, poi noi abbiamo preso palla, stavamo ripartendo ed è stato fermato il gioco: mi è sembrato troppo”. Walter Mazzarri si sfoga parlando a Skysport dopo la gara pareggiata dal suo Torino contro ...