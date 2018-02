THE X-FILES - Ghouli Recensione 11x05

THE X-FILES - Chi è il mostro? A rivelarcelo è il promo della sesta puntata : Subito dopo la fine della quinta puntata, la Fox ha diffuso il promo del sesto episodio in cui il protagonista assoluto sarà Walter Skinner. La puntata intitolata “Kitten”, diretta da Carol Banker e scritta da Gabe Rotter, è un tuffo nel passato. Nel promo vediamo Skinner ritornare sul luogo che lo ha segnato. Molti anni prima, ha fatto parte dell’esercito ed è stato coinvolto in un conflitto armato. Il riaffiorare del passato lo ...

THE X-FILES - Una presenza inquietante blocca Dana nello Sneak Peek della quinta puntata : Dopo il promo rilasciato dalla Fox in cui ci sono numerose anticipazioni sui prossimi episodi, il network americano ha diffuso lo Sneak Peek della puntata in onda questa sera.L’episodio scritto e diretto da James Wong è intitolato Ghouli. Il video è ambientato in ospedale, qui vediamo Dana addormentata sulle sedie della sala d’aspetto. Improvvisamente si sveglia, come se avesse avvertito una presenza inquietante, che la paralizza. Mentre ...

THE X-FILES - "THE Lost Art of Forehead Sweat". Recensione 11x04 : “The Lost Art of Forehead Sweat ” quarto episodio della stagione, è uno dei più divertenti della serie, riuscendo nello stesso tempo a comunicare la situazione attuale. Di solito è più facile affrontare la realtà con l’arma dell’umorismo, cosa che sa bene Darin Morgan, autore della puntata. Morgan è noto per aver scritto episodi insoliti e ironici, considerati tra i migliori della serie. Tra questi possiamo ricordare “Humbug”, “Final Repose ...

THE X-FILES - Il promo di metà stagione scatena i fan : Dopo la puntata andata in onda ieri sera, la Fox ha diffuso il promo di metà stagione. Il video contiene numerose anticipazioni su ciò che accadrà nel quinto, sesto e settimo episodio dell’undicesima stagione. Il promo lanciato in rete dal network americano, nei suoi tre minuti contiene l’essenza della serie, di ciò che ci dobbiamo aspettare forse dall’ultima stagione della serie, dopo l’addio ufficiale dell’attrice Gillian ...

THE X- FILES - I ricordi non sono come sembrano nello Sneak Peek della quarta puntata : La quarta puntata dell’undicesima serie di The X-FILES, intitolata "The Lost Art of Forehead Sweat", ci chiarisce uno dei dubbi su cui ruota lo show dalle sue origini. Darin Morgan, sceneggiatore e regista della puntata, ci porta a scoprire come sono nati gli X-FILES. come si può vedere dallo Sneak Peek rilasciato dalla Fox, i due agenti si trovano nel loro ufficio mentre parlano di alcuni ricordi dell’infanzia, che risultano ...