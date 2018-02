The Forest lascerà l' Accesso Anticipato questo aprile

"The Spheres" di Amazon - l'ufficio diventa una foresta tropicale : ... possono essere ispirati dalla natura, integrarsi con essa, aumentare la loro creatività."The Spheres è ora la casa di 40mila piante provenienti dalle foreste di tutto il mondo" ha detto John ...

L’Autostrada nel Bosco - la NorThern Forest : Non è il titolo di qualche film ambientalista, ma il progetto a cui ha dato di recente il via il governo britannico, per realizzare Woodland Trust, una enorme Foresta lungo la M62. Comprenderà oltre 50 milioni di alberi in 25 anni. Si estenderà da Liverpool a Hull con l’autostrada come colonna vertebrale. La Foresta settentrionale […]

Sciare - mangiare gourmet e forest Therapy : gita fuoriporta all’Oasi Zegna : Tra Milano e Torino c’è una montagna dolce, un posto magnifico un po’ defilato rispetto ai grandi comprensori, dove rifugiarsi per un weekend romantico, o per una vacanza all’insegna del contatto con la natura. Questo posto incantato si trova a Bielmonte, nel cuore dell’Oasi Zegna (un territorio curato dalla famiglia, che ha piantato rododendri e faggete, costruito gli impianti di risalita e che conserva poco più a valle, a Trivero, il quartier ...

Men of The Forest - gli oranghi sono in pericolo. Dobbiamo salvarli! : Qualche anno fa parlai su queste pagine del documentario Green, che drammaticamente denunciava i danni prodotti nel Sud-Est asiatico dalla coltivazione dell’olio di palma. A dimostrazione di ciò, esso mostrava le terribili immagini di un orango recuperato nel deserto della deforestazione e poi purtroppo morto dopo una lunga agonia. Adesso ritorno su quell’argomento, sempre per via di un film che uscirà il prossimo anno, ...

The Forest : comunicata la finestra di lancio per PS4 - possiamo vedere anche un nuovo trailer : E' passato un po' di tempo da quando The Forest ha fatto parlare di sé, ma alla conferenza della PlayStation Experience di questi giorni il titolo si è mostrato in un nuovo gameplay, riportato da Destructoid qui di seguito:Il gioco ha una finestra di lancio che indica 2018 su PS4, per cui l'anno prossimo potremo mettere la mani su questo survival horror free roaming, sviluppato dall'azienda canadese Endnight Games.State attendendo anche voi il ...