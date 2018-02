Terrore a Macerata - Spari in città | almeno 6 feriti | arrestato un uomo

Terrore a Macerata - sparatorie in strada : diversi feriti - fermato un uomo : Momenti di Terrore a Macerata: una serie di sparatorie ha avuto luogo nelle vie della città. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie di stampa, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un'Alfa...

Macerata - spari da auto in corsa6 stranieri feriti - c'entra Pamela? Preso un uomo dopo ore di Terrore : Macerata sotto assedio. spari da un'auto in corsa contro gli stranieri nella zona dove risiede il nigeriano fermato per la morte della 18enne ritrovata fatta a pezzi nella valigia Segui su affaritaliani.it

È Terrore in strada a Macerata. Almeno tre sparatorie : 6 feriti : È stato catturato intorno all'una l'uomo che questa mattina ha scatenato il panico per le vie di Macerata, aprendo il fuoco in quelle che al momento sembrano essere Almeno tre sparatorie distinti nella città marchigiana.A bordo di un'automobile scura, l'uomo ha esploso colpi di arma da fuoco che hanno ferito sei persone, secondo testimonianze tutte di colore, di cui Almeno quattro in modo grave.È stato il sindaco della città, ...

Terrore a Macerata - sparatorie in strada. Il sindaco : "Restate in casa" : Momenti di Terrore a Macerata: una serie di sparatorie ha avuto luogo nelle vie della città. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie di stampa, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un'Alfa...

È Terrore in strada a Macerata. Almeno tre sparatorie : 7 feriti : Gli spari si sono avvertiti in diversi punti della città e sarebbero Almeno tre le sparatorie che si sono verificate a Macerata, dove un'automobile scura ha preso di mira una serie di persone di colore, secondo testimonianze che ancora devono essere confermate dagli inquirenti.Sarebbero al momento sette le persone ferite, di cui cinque arrivate in pronto soccorso. Una sarebbe in sala operatoria. Polizia e carabinieri hanno allestito ...