Terrore a Macerata - Spari in città | 4 feriti | arrestato un uomo

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione che prende piede dietro il folle gesto di quell’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

Terrore a Macerata - Spari in città - almeno 6 feriti - arrestato un uomo : I l Terrore arriva in provincia a metà mattinata di un uggioso sabato di febbraio. A Macerata sono avvenute una serie di sparatorie in diversi punti della città. I colpi sarebbero partiti da un'auto - ...

Terrore a Macerata - sparatorie in strada : diversi feriti - fermato un uomo : Momenti di Terrore a Macerata: una serie di sparatorie ha avuto luogo nelle vie della città. Secondo le informazioni riportate dalle agenzie di stampa, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi da un'Alfa...

Macerata - spari da auto in corsa6 stranieri feriti - c'entra Pamela? Preso un uomo dopo ore di Terrore : Macerata sotto assedio. spari da un'auto in corsa contro gli stranieri nella zona dove risiede il nigeriano fermato per la morte della 18enne ritrovata fatta a pezzi nella valigia Segui su affaritaliani.it

È Terrore in strada a Macerata. Almeno tre sparatorie : 6 feriti : È stato catturato intorno all'una l'uomo che questa mattina ha scatenato il panico per le vie di Macerata, aprendo il fuoco in quelle che al momento sembrano essere Almeno tre sparatorie distinti nella città marchigiana.A bordo di un'automobile scura, l'uomo ha esploso colpi di arma da fuoco che hanno ferito sei persone, secondo testimonianze tutte di colore, di cui Almeno quattro in modo grave.È stato il sindaco della città, ...