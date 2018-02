Terremoto Centro Italia | in Umbria tutte le casette Sae realizzate entro febbraio

Intensa scossa di Terremoto in Croazia (Mar Adriatico) - epicentro vicino Spalato : scossa di terremoto nettamente avvertita sui Balcani. epicentro in Croazia , vicino Spalato . Una scossa di terremoto relativamente Intensa è stata esattamente alle registrata oggi 3 febbraio 2018,...

Terremoto Centro Italia : altre 68 casette a Norcia : Domani, 3 febbraio, verranno consegnate a Norcia altre 68 casette Sae. A partire dalle 10, presso il Centro polivalente “ Norcia 4.0” l’amministrazione comunale e rappresentanti della Regione Umbria consegneranno le chiavi alle relative famiglie. La consegna interesserà la zona industriale C di Norcia con 40 casette , la frazione di San Pellegrino con 18 e quella di Valcaldara con 10 alloggi. Sul territorio comunale di Norcia in ...

Terremoto Centro Italia : torna il mercato in piazza a Norcia : Per la prima volta dopo il Terremoto è tornato in piazza San Benedetto il mercato settimanale di Norcia: circa 25 le bancarelle davanti alla Basilica. Dal giorno 30 ottobre 2016 gli ambulanti erano stati costretti a lasciare il Centro storico, spostandosi in uno spiazzo lungo la strada “Tre Valli Umbre” a circa un chilometro e mezzo dalla città. Il vicesindaco di Norcia si è dichiarato “molto soddisfatto per essere riusciti a ...