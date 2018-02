Super Bowl 2018 | New England Patriots Vs Philadelphia Eagles | presentazioni e curiosità

Per la prima volta al Super Bowl uno spot per arruolare Marines : Per la prima volta al Super Bowl uno spot per arruolare Marines “Lo scopo – ha detto il generale maggiore Paul Kennedy – è reclutare giovani che hanno affrontato e vinto sfide” Continua a leggere L'articolo Per la prima volta al Super Bowl uno spot per arruolare Marines sembra essere il primo su NewsGo.

Super Bowl 2018 - New England Patriots-Philadelphia Eagles : un giro d’affari stratosferico. Un evento da milioni di dollari. Boom di soldi e incassi : spot pubblicitari da capogiro : New England Patriots e Philadelphia Eagles sono pronti per affrontarsi nell’attesissimo LII Super Bowl 2018, l’evento sportivo per eccellenza negli USA. Domenica 4 febbraio le due squadre si fronteggeranno allo US Bank Stadium di Minneapolis, nuovo impianto che ospiterà l’evento per la prima volta nella sua storia: non è soltanto sport ma è folklore, show e tradizione. Per una notte tutta la Nazione si riunisce davanti al ...

Come spendere 5 milioni in pubblicità al posto di uno spot al Super Bowl : La coppa del Super Bowl (Photo by Elsa/Getty Images) Da molti anni il Super Bowl, ovvero la finale del campionato della National Football League (Nfl), oltre ad essere l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti, è anche lo show televisivo più visto dell’anno. Nonostante il calo fisiologico dell’audience televisiva negli Usa, il Super Bowl (che quest’anno si svolge a Minneapolis ed è trasmesso dall’emittente ...

LUNEDI' 5 FEBBRAIO: 00.30

Super Bowl - lo spot dei marines a caccia di reclute - : Per la prima volta in 30 anni il corpo militare americano lancerà un annuncio solo online rivolto a giovani, esperti di tecnologia e futuri soldati

Super Bowl - dagli Avengers a Jurassic World i 5 migliori spot delle edizioni passate : Questo perché Logan - The Wolverine , sin dal primo trailer uscito quattro mesi prima, prometteva un mondo più cupo, con toni da western crepuscolare e poco materiale veramente Supereroistico. E ...

Super Bowl 2018 - tutti gli ospiti del grande show di Minneapolis. Il programma completo e gli orari. Tutte le star presenti : Il Super Bowl 2018 non sarà soltanto un evento di sport con l’attesissima Finale NFL tra New England Patrions e Philadelphia Eagles che si contenderanno il tanto ambito anello nel replay dell’atto conclusivo del 2004. Come sempre si tratta di un vero e proprio show in cui circolano milioni di dollari, vetrina perfetta per sponsor e grandi multinazionali che si mettono in luce approfittando delle tante vetrine pubblicitarie. A ...

Svelato il primo teaser di Westworld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...

Le leggende metropolitane sul Super Bowl : Prepariamoci al 52esimo Super Bowl ricordando alcune delle leggende che circolano su uno dei principali spettacoli americani

La linea sottile che unisce il Superbowl e il ciclismo Video : Domenica sera, quando in Italia sara' ormai notte inoltrata, gli Stati Uniti si fermeranno ed una marea umana formata da centinaia di milioni di persone prendera' posto davanti al proprio televisore per assistere al Superbowl LII, in cui i New England Patriots ed i Philadelphia Eagles si contenderanno l’ambito Lombardi Trophy. C'è un legame che unisce football americano e ciclismo Il football american [Video]o è uno #sport culturalmente ...

Super Bowl 2018 - 5 ottime ragioni per guardarlo : Davide contro Golia. È la storia del Super Bowl 52 (Super Bowl LII), la partitissima che nella notte tra il 4 e il 5 febbraio (si comincia alle 00.30 italiane) incoronerà il campione NFL del 2018. Nick Foles, il quarterback di scorta diventato protagonista, contro Tom Brady, il più grande giocatore in attività. I Philadelphia Eagles, che non hanno mai vinto, contro i New England Patriots, che vogliono diventare quelli che hanno vinto di più. ...