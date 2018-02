SPICE GIRLS | REUNION UFFICIALE Victoria spinta da problemi economici?

SPICE GIRLS - la reunion si farà. Ma Victoria canta solo in playback : Siamo sopraffatte dall'interesse in tutto il mondo per le Spice Girls: questo sembra il momento giusto per esplorare insieme nuove incredibili opportunità'. In meno di due ore la foto postata su ...

Che fine avevano fatto le SPICE Girls? : Nata da madre di origine spagnola e padre britannico, a sedici anni abbandona la famiglia per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Il suo primo lavoro è quello di ballerina di nightclub, ...

Le SPICE GIRLS sono tornate : la foto di gruppo con il manager : Sembrava impossibile e invece le Spice Girls sono tornate. E la conferma arriva da una fotografia pubblicata sui social. La band femminile più amata degli anni '90 ha deciso di riunirsi. Le ...

È ufficiale : le SPICE GIRLS tornano insieme : Da sempre sono considerate il gruppo femminile con il loro 'girl-power' di maggior successo, con oltre 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le Spice riceveranno 10 milioni di sterline a ...

SPICE GIRLS insieme dopo 20 anni : 50 milioni di sterline per la reunion. Ma Victoria Beckam canterà solo in playback : “Rimaniamo sempre sopraffatte per quanto interesse ci sia nel mondo per le Spice Girls. Il momento ora sembra giusto per esplorare alcune nuove incredibili opportunità insieme”. Le Spice Girls annunciano così il loro ritorno sulle scene dopo 20 anni. Compenso: 50 milioni di sterline, cioè 10 a testa per Victoria Beckam, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm e Geri Halliwell. Secondo The Sun i progetti futuri potrebbero ...