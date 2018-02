Spari sui migranti a Macerata - Forza Nuova choc : noi stiamo con Luca Traini : 'Sarà politicamente scorretto, sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l'...

Spari sui migranti africani a Macerata - la news in primo piano sui siti del mondo : I colpi sparati da Luca Traini contro alcuni immigrati a Macerata hanno rapidamente fatto il giro dei principali siti d'informazione internazionali, dove sono diventati in molti casi la notizia d'...

Spari a Macerata - commenti choc sui social : 'Bravo - ma dovevi prendere meglio la mira' : 'Bravo Luca sei un giustiziere' e anche 'dovevi prendere meglio la mira'. Questi alcuni dei commenti che si leggono su Facebook di plauso al gesto di Luca Traini, l'uomo che stamani ha sparato dalla ...

Macerata - Spari da un’auto in corsa sui passanti di colore : “Almeno sei feriti”. Fermato il responsabile : Il responsabile delle sparatorie avvenute stamattina a Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti. Si chiama Luca Traini, di 28 anni, di Tolentino, in provincia di Macerata. Alla vista degli agenti è fuggito a piedi verso la gradinata del monumento, gettando via alcuni indumenti, poi è stato preso. La pistol...

Macerata - Spari da un’auto in corsa sui passanti di colore : “Almeno sei feriti” : Sei persone ferite, di cui quattro sembra gravi, tutte di nazionalità straniera, secondo quanto riportato dalla Polizia. È il bilancio della sparatoria in strada avvenuta questa mattina a Macerata. Qualcuno ha sparato diversi colpi di pistola transitando con un auto, un’Alfa Romeo 147, in via Velini, via Spalato e Corso Cairoli, in pieno centro ci...

Spari a Palazzo di Giustizia : tenta il suicidio - ora in gravi condizioni : Questa mattina un Maresciallo dei Carabinieri ha tentato di suicidarsi all’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, sparandosi un colpo di pistola alla testa. A soli 45 anni ora è in gravissime condizioni dopo essere stato ricoverato in ospedale. Si trovava al 29esimo piano della torre A, al centro direzionale. L’uomo, residente a Caserta, ha usato la pistola di ordinanza per spararsi mentre era in servizio presso il reparto ...

Uccide la moglie e si barrica in casa : "Ha tentato il suicidio". Spari dal balcone e 4 feriti - la figlia è scappata : Resta barricato in casa da oltre quattro ore Davide Mango, l'uomo che oggi a Bellona nel Casertano ha ucciso la moglie ferendo poi cinque persone. Carabinieri e polizia sono dinanzi alla...

Iran - Spari sui manifestanti : «Tre morti» Trump : «Il mondo vi guarda» Foto|Video : Ieri le grandi manifestazioni anti governative nate a causa del carovita. L'vvertimento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'Iran: «I regimi oppressivi non possono durare in eterno»

Bilancio : più risorse per i cantieri forestali e Sparisce il ticket sui farmaci per alcune categorie : ... nonché in materia di promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione a società'. Finanziamenti ...

David Rossi - suicidio?/ Video : la lettera del 'Vigliacco' e il mistero degli Spari (Le Iene Show) : David Rossi, Video caso Mps: ultime notizie su morte dirigente Mps. Il fratello: "E' stato appeso fuori dalla finestra e fatto precipitare".

Sinai - bombe e Spari sui fedeli riuniti in preghiera nella moschea : oltre 200 morti e centinaia di feriti : «235 morti e 109 feriti fino ad ora»: è il bilancio provvisorio dell'attacco alla moschea in Sinai secondo un comunicato della Procura generale egiziana ricevuto...

Sinai - bombe e Spari sui fedeli riuniti in preghiera nella moschea : oltre 200 morti e centinaia di feriti : Un attentato contro una moschea nel nord del Sinai ha provocato «oltre 200 morti». Lo rendono noto fonti della sicurezza e mediche egiziane. L'attacco è stato condotto...

Egitto - bomba in una moschea nel Sinai e Spari sui fedeli in fuga : 235 morti : L'attentato durante la preghiera del venerdì. Proclamati tre giorni di lutto. Al-Azhar, il più influente centro teologico e universitario dell'islam sunnita, ha condannato l'attentato terroristico.

Egitto - bomba in una moschea nel Sinai e Spari sui fedeli in fuga : 184 morti : L'attentato durante la preghiera del venerdì. Proclamati tre giorni di lutto. Al-Azhar, il più influente centro teologico e universitario dell'islam sunnita , ha condannato l'attentato terroristico contro la moschea di Al Rawdah