Spari sui migranti a Macerata | Forza Nuova choc | noi stiamo con Luca Traini

Spari sui migranti africani a Macerata - la news in primo piano sui siti del mondo : I colpi sparati da Luca Traini contro alcuni immigrati a Macerata hanno rapidamente fatto il giro dei principali siti d'informazione internazionali, dove sono diventati in molti casi la notizia d'...

Spari a Macerata - commenti choc sui social : 'Bravo - ma dovevi prendere meglio la mira' : 'Bravo Luca sei un giustiziere' e anche 'dovevi prendere meglio la mira'. Questi alcuni dei commenti che si leggono su Facebook di plauso al gesto di Luca Traini, l'uomo che stamani ha sparato dalla ...

Macerata - Spari da un’auto in corsa sui passanti di colore : “Almeno sei feriti”. Fermato il responsabile : Il responsabile delle sparatorie avvenute stamattina a Macerata è stato bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti. Si chiama Luca Traini, di 28 anni, di Tolentino, in provincia di Macerata. Alla vista degli agenti è fuggito a piedi verso la gradinata del monumento, gettando via alcuni indumenti, poi è stato preso. La pistol...

Macerata - Spari da un’auto in corsa sui passanti di colore : “Almeno sei feriti” : Sei persone ferite, di cui quattro sembra gravi, tutte di nazionalità straniera, secondo quanto riportato dalla Polizia. È il bilancio della sparatoria in strada avvenuta questa mattina a Macerata. Qualcuno ha sparato diversi colpi di pistola transitando con un auto, un’Alfa Romeo 147, in via Velini, via Spalato e Corso Cairoli, in pieno centro ci...

Spari a Palazzo di Giustizia : tenta il suicidio - ora in gravi condizioni : Questa mattina un Maresciallo dei Carabinieri ha tentato di suicidarsi all’interno del Palazzo di Giustizia di Napoli, sparandosi un colpo di pistola alla testa. A soli 45 anni ora è in gravissime condizioni dopo essere stato ricoverato in ospedale. Si trovava al 29esimo piano della torre A, al centro direzionale. L’uomo, residente a Caserta, ha usato la pistola di ordinanza per spararsi mentre era in servizio presso il reparto ...

Uccide la moglie e si barrica in casa : "Ha tentato il suicidio". Spari dal balcone e 4 feriti - la figlia è scappata : Resta barricato in casa da oltre quattro ore Davide Mango, l'uomo che oggi a Bellona nel Casertano ha ucciso la moglie ferendo poi cinque persone. Carabinieri e polizia sono dinanzi alla...

Iran - Spari sui manifestanti : «Tre morti» Trump : «Il mondo vi guarda» Foto|Video : Ieri le grandi manifestazioni anti governative nate a causa del carovita. L'vvertimento del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all'Iran: «I regimi oppressivi non possono durare in eterno»

Bilancio : più risorse per i cantieri forestali e Sparisce il ticket sui farmaci per alcune categorie : ... nonché in materia di promozione, realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente o mediante la partecipazione a società'. Finanziamenti ...

David Rossi - suicidio?/ Video : la lettera del 'Vigliacco' e il mistero degli Spari (Le Iene Show) : David Rossi, Video caso Mps: ultime notizie su morte dirigente Mps. Il fratello: "E' stato appeso fuori dalla finestra e fatto precipitare".

Sinai - bombe e Spari sui fedeli riuniti in preghiera nella moschea : oltre 200 morti e centinaia di feriti : «235 morti e 109 feriti fino ad ora»: è il bilancio provvisorio dell'attacco alla moschea in Sinai secondo un comunicato della Procura generale egiziana ricevuto...

Sinai - bombe e Spari sui fedeli riuniti in preghiera nella moschea : oltre 200 morti e centinaia di feriti : Un attentato contro una moschea nel nord del Sinai ha provocato «oltre 200 morti». Lo rendono noto fonti della sicurezza e mediche egiziane. L'attacco è stato condotto...

Egitto - bomba in una moschea nel Sinai e Spari sui fedeli in fuga : 235 morti : L'attentato durante la preghiera del venerdì. Proclamati tre giorni di lutto. Al-Azhar, il più influente centro teologico e universitario dell'islam sunnita, ha condannato l'attentato terroristico.

Egitto - bomba in una moschea nel Sinai e Spari sui fedeli in fuga : 184 morti : L'attentato durante la preghiera del venerdì. Proclamati tre giorni di lutto. Al-Azhar, il più influente centro teologico e universitario dell'islam sunnita , ha condannato l'attentato terroristico contro la moschea di Al Rawdah