Spari sugli extracomunitari a Macerata | 6 feriti Il fermato aveva il tricolore | fatto il

Spari sugli extracomunitari a Macerata : 6 feriti Il fermato col tricolore ha fatto il saluto fascista : Mattinata da incubo: da un'auto nera sono stati esplosi colpi di pistola contro persone di colore. Il fermato si chiama Luca Traini, è un 28enne incensurato della zona: l'uomo ha subito ammesso le sue responsabilità. Era stato candidato per la Lega Nord alle amministrative del 2017 al consiglio comunale di Corridonia.

