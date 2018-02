Spari per le vie di Macerata | italiano ferisce sei stranieri

ilgiornale

(Di domenica 4 febbraio 2018) È stato catturato intorno all'una l'uomo che questa mattina ha scatenato il panico per le vie di, aprendo il fuoco in quelle che al momento sembrano essere almeno tre sparatorie distinti nella città marchigiana.A bordo di un'automobile scura, l'uomo ha esploso colpi di arma da fuoco che hanno ferito sei persone, secondo testimonianze tutte di colore, di cui almeno quattro in modo grave.È stato il sindaco della città, Romano Carancini, a confermare la cattura del sospetto e il cessato allarme, chiedendo anche che "l'odio non sopraffaccia il rispetto per le persone". Poco prima aveva chiesto ai concittadini di "rimanere chiusi nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle scuole", fino a che la situazione non si fosse risolta per il meglio.Numerosi i posti di blocco allestiti in città da carabinieri e uomini della polizia, ...