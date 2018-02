Spari nelle vie di Macerata su persone di colore | 6 feriti Catturato giovane leghista

Festa blindata nelle piazze italiane Napoli - Spari in aria : colpito 12enne Ma i feriti per i botti sono in calo : Festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. A Roma controllatissimo il concerto al Circo Massimo; sul palco anche la sindaca Virginia Raggi a fare gli auguri. In 70mila a Venezia per i ...

Capodanno - festa blindata nelle piazze. A Napoli - Spari in aria : ragazzino di 12 anni ferito a una gamba : festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. ferito un 12enne a Napoli: era su un balcone e dei ragazzi in motorino avrebbero sparato in aria. Sempre a Napoli colpito da un proiettile ...

Natale - presepi che Spariscono nelle scuole e canzoni senza Gesù. “Si fomenta intolleranza” - “No - una festa per tutti” : Non c’è pace per il Natale nelle scuole italiane. Se in Veneto il consiglio regionale ha approvato una mozione per finanziare dal prossimo anno i presepi fatti nelle scuole c’è anche chi pensa di bandire le tradizioni, le recite con nenie che fanno riferimento a Gesù o persino di evitare l’uso del sostantivo Natale per la festa pre-vacanze. A far scalpore è soprattutto il caso di Vallo della Lucania finito sotto i riflettori a seguito di una ...