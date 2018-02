Spari contro gli extracomunitari | l' uomo fermato era candidato con la Lega

Macerata - Spari da un’auto contro gli stranieri : “Almeno sei feriti”. Fermato il responsabile : Aveva annunciato che sarebbe andato a sparare ai «neri» e così ha fatto. Una vera e propria caccia all’uomo quella messa in atto, questa mattina, da Luca Traini, 28 anni di Tolentino, il giovane che ha seminato panico e terrore per le vie di Macerata, sparando colpi di pistola dalla propria auto e ferendo sei persone, tutte di colore (sarebbero ori...

Macerata - Spari da un’auto contro i passanti stranieri : sei feriti : Un’ora di panico in città. Il post del sindaco sui social: «Restate in casa», poi l’annuncio che «l’allarme è rientrato». In un tweet, la polizia ha confermato che «i feriti accertati sono di nazionalità straniera». La sparatoria potrebbe essere

Spari anche contro la sede del Pd di Macerata. Serracchiani : 'Salvini fa l'occhiolino agli estremisti' : "Il folle che ha sparato su cittadini inermi e contro la sede del Pd a Macerata è un esponente della Lega candidato alle comunali 2017. Chi come Matteo Salvini e Massimo Fedriga fa l'occhiolino agli ...

Nunzia De Girolamo Sparisce dalle liste e ricompare : 'Come Gomorra'. Decisivo l'incontro con Silvio Berlusconi : Ad accorgersene è stato il deputato forzista Gregorio Fontana mentre guardava le liste prima di consegnarle alla Corte d'appello: il nome di Nunzia De Girolamo era sparito, sbianchettato, non ...

Padova - Spari contro ristorante vegano : ... non a caso sono stati sparati pallini da caccia con una doppietta che solitamente usano gli appassionati di questo sport.

Lettere in ritardo e bollette Sparite. Pioggia di reclami contro le Poste : Boom di segnalazioni alle associazioni di consumatori per disservizi nella consegna della corrispondenzaC'è chi ha ricevuto il 18 gennaio gli auguri di Natale. E chi attende da settimane l'esito della ...

Baby gang a Ostia - minacce e Spari contro due ragazzi : Terrorizzato ha chiamato il Nue per chiedere aiuto, perché gli avevano sparato addosso, il ragazzo egiziano che, insieme ad un amico, era in un parco pubblico ad Ostia. Immediatamente le pattuglie ...

Novello Novelli - la famiglia contro Pieraccioni e Conti : “Erano Spariti e ora…” : Novello Novelli, la famiglia contro Pieraccioni e Conti: “Erano spariti e ora…” La figlia Grazia li accusa di aver diffuso senza alcun diritto la notizia della scomparsa Continua a leggere L'articolo Novello Novelli, la famiglia contro Pieraccioni e Conti: “Erano spariti e ora…” sembra essere il primo su NewsGo.

Aveva criticato Erdogan : Spari contro un calciatore : Il calciatore tedesco di origini turche, Deniz Naki, è sfuggito nella notte ad un attentato in Germania. Il centrocampista, attualmente in forza all'Amed SK, si trovava in autostrada alla...