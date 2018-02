Sparatorie Macerata | polemica contro la Lega | Salvini | Chiunque spara è un

Sparatorie Macerata - il Pd attacca Salvini : 'Prenda le distanze' : "Non vedo l'ora di andare al governo per riportare sicurezza in tutta Italia, giustizia sociale, serenità - dice Matteo Salvini -. Chiunque spari è un delinquente, a prescindere dal colore della pelle"...

Luca Traini - chi è l'uomo delle Sparatorie di Macerata. Nel 2017 si candidò con la Lega : Luca Traini , il 28enne arrestato a Macerata come presunto responsabile degli spari esplosi in mattinata ROMA Si chiama Luca Traini l'uomo che questa mattina, a bordo di un'Alfa nera, ha ferito almeno ...

È terrore in strada a Macerata. Almeno tre Sparatorie : 6 feriti : È stato catturato intorno all'una l'uomo che questa mattina ha scatenato il panico per le vie di Macerata, aprendo il fuoco in quelle che al momento sembrano essere Almeno tre sparatorie distinti nella città marchigiana.A bordo di un'automobile scura, l'uomo ha esploso colpi di arma da fuoco che hanno ferito sei persone, secondo testimonianze tutte di colore, di cui Almeno quattro in modo grave.È stato il sindaco della città, ...