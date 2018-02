Sparatorie Macerata | il Pd attacca Salvini | ' Prenda le distanze'

Sparatorie a Macerata : fermato è un italiano : ROMA - Il fermato si chiama Luca Traini, 28 anni, ed è incensurato e originario delle Marche. Quando è stato bloccato dai carabinieri è stato trovato in possesso di una pistola e ha ammesso le proprie ...

È terrore in strada a Macerata. Almeno tre Sparatorie : 6 feriti : È stato catturato intorno all'una l'uomo che questa mattina ha scatenato il panico per le vie di Macerata, aprendo il fuoco in quelle che al momento sembrano essere Almeno tre sparatorie distinti nella città marchigiana.A bordo di un'automobile scura, l'uomo ha esploso colpi di arma da fuoco che hanno ferito sei persone, secondo testimonianze tutte di colore, di cui Almeno quattro in modo grave.È stato il sindaco della città, ...

È terrore in strada a Macerata. Almeno tre Sparatorie : 7 feriti : Gli spari si sono avvertiti in diversi punti della città e sarebbero Almeno tre le sparatorie che si sono verificate a Macerata, dove un'automobile scura ha preso di mira una serie di persone di colore, secondo testimonianze che ancora devono essere confermate dagli inquirenti.Sarebbero al momento sette le persone ferite, di cui cinque arrivate in pronto soccorso. Una sarebbe in sala operatoria. Polizia e carabinieri hanno allestito ...

