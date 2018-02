Sparatoria a Macerata | situazione feriti | 2 in prognosi riservata

Sparatoria a Macerata - l’aggressore candidato con la Lega alle comunali : È italiano e incensurato l’uomo che ha sparato stamattina tra le vie di Macerata causando almeno sei i feriti, tutti stranieri. Luca Traini, 28 anni, originario delle Marche, quando è...

Sparatoria a Macerata - attacchi personali e inviti al silenzio : le reazioni del mondo politico : E noi abbiamo l'occasione per far vedere che siamo profondamente diversi da chi vergognosamente strumentalizza ogni fatto terribile di cronaca. Perché, cari amici, il vero patriottismo non è di chi ...

Sparatoria a Macerata - lo sfogo della madre di Pamela Mastropietro : "Basta violenza" : "La violenza non può essere la risposta alla tragedia che ci ha colpiti. Ci sono le aule di giustizia per assicurare i responsabili di questo brutale omicidio". Questo l'appello della madre di Pamela Mastropietro affidato all'avvocato, nonchè fratello, Marco Valerio Verni."Decisivo può essere anche il ruolo della politica in tema di accoglienza e integrazione dei migranti", aggiunge l'avvocato.

Macerata - Sparatoria : fermato un uomo italiano che ha fatto il saluto romano : Macerata - Il responsabile della sparatoria sarebbe un uomo marchigiano di 28 anni di nome Luca Traini. Aveva la testa rasata ed un tricolore allacciato al collo ed è sceso a bordo della sua automobile facendo il saluto romano gridando "Viva l'Italia" dinnanzi al monumento ai Caduti e si arreso ai carabinieri. Quando è stato fermato le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di un'arma da fuoco e ha confessato di essere stato lui a ...

Sparatoria a Macerata : notizia apre siti news internazionali : I colpi sparati da Luca Traini contro alcuni immigrati a Macerata hanno rapidamente fatto il giro dei principali siti d'informazione internazionali , dove sono diventati in molti casi la notizia d'...