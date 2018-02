Sparatoria a Macerata | fermato un 28enne | è stato con la Lega

Sparatoria Macerata - Luca Traini era candidato con la Lega : 'Il più innovativo progetto politico per chi non si rassegna - La squadra per una nuova realtà'. Era questo lo slogan della locandina della Lega Nord per le comunali di Corridonia , Macerata, nel 2017.

Macerata - fermato il presunto autore della Sparatoria in strada : Roma, 3 feb. , askanews, E' stato fermato il presunto autore della sparatoria avvenuta stamattina a Macerata. Si tratta di un italiano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia sarebbe lui l'uomo ...

Macerata - Sparatoria contro stranieri. Diversi feriti. Fermato un uomo | : Il responsabile è incensurato e originario delle Marche. Fuggito a piedi, è stato bloccato dalla polizia mentre faceva il saluto romano. Sulle spalle aveva una bandiera tricolore. Il Comune: "Allarme ...

Macerata - Sparatoria in centro - feriti quattro stranieri : «Fermato italiano» : È il marchigiano Luca Traini, incensurato, 28 ann con la testa rasata, a bordo dell'auto una pistola Glock. È sceso con un tricolore legato al collo, ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia" davanti al monumento ai Caduti. Tra i feriti uno grave ma cosciente, gli altri fuori pericolo

Macerata - Sparatoria in centro - feriti quattro stranieri : «Fermato un uomo» : Bloccato un giovane italiano con la testa rasata di Tolentino, a bordo dell'auto una pistola Glock. Aveva un tricolore legato al collo. La polizia: «Quando l'abbiamo preso ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia"». Tra i feriti uno grave ma cosciente, gli altri fuori pericolo

Macerata - Sparatoria in centro contro gli immigrati : le prime immagini Video : Spari da un’auto in corsa sui passanti. Una persona in gravi condizioni. L’appello del sindaco Carancini: «Restate in casa»

Sparatoria a Macerata. Fermato un giovane italiano del luogo : Ha esploso i primi colpi alle 11,10 in corso Cairoli contro due giovani immigrati di colore. Uno è stato ferito.

C’è stata una Sparatoria a Macerata : Ci sono diversi feriti, sembra tutti stranieri, ma le notizie sono ancora confuse The post C’è stata una sparatoria a Macerata appeared first on Il Post.

Macerata - Sparatoria in centro : 6 feriti - 4 gravi. Il sindaco : restate a casa : sparatoria in pieno centro a Macerata, vicino a via dei Velini ed anche lungo corso Cairoli. Secondo le prime indiscrezioni sei persone sarebbero state colpite, le condizioni di quattro sarebbero ...